Мария Захарова сообщила, что не могла не приехать на похороны Бедроса Киркорова

«Мы живем в эпоху, когда многие деятели культуры выступают за отмену культуры, за отмену других деятелей культуры, а он свою жизнь положил для того, чтобы сближать народы наших стран. Даже не сближать, а чтобы это была единая жизнь, единая судьба. Коль скоро и России, и Болгарии исторически столько приходилось переживать. Помимо его вклада в это сближение, он отстоял памятник Алеше. Я очень хорошо помню, как лично Бедрос Киркоров сердце положил на то, чтобы памятник Алеше в Болгарии отстоять. Как он поднимал общественность, звонил во все колокола, он был на передовой тогда. Когда многие не понимали, что это станет системой. Поэтому в этот день я не могла не прийти буквально на коротке, но попрощаться лично с этим человеком. Честно говоря, не так часто пересекались с ним, но его вклад в то, что памятник Алеше в Болгарии стоит, неоценим», - поделилась Захарова.