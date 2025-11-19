На могиле Василия Уткина установили памятник с его цитатами из репортажей. Об этом сообщил Константин Генич в Telegram-канале.

В марте 2024 года ушел из жизни Василий Уткин — спортивный комментатор и актер фильма «День выборов». Приятель умершего сообщил, что на Никольско-Трубецком кладбище открыли памятник на его могиле.

«Васе сделали красивый памятник. Сегодня открыли», — написал Генич.

Константин опубликовал фото монумента, на котором запечатлены фото, имя и фамилия комментатора, а также годы его жизни. Также на могиле установили мраморную плиту с цитатами умершего: «Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем», «Я не болельщик. Болею только за наших, когда они играют с ненашими».

