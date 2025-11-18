Могила пресс-секретаря SHAMAN усыпана цветами спустя год после смерти. Об этом сообщает StarHit.

10 ноября 2024 года ушел из жизни пресс-секретарь певца SHAMAN (Ярослава Дронова) Антон Коробков-Землянский в 40 лет. По данным СМИ, смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Спустя год после кончины могила не пустует: родные и близкие поставили памятник с изображением улыбающегося Антона. Также на нем присутствует надпись: «Берегите Россию, а я полетел», а на мраморной плите расположились букеты белых и красных роз.

После смерти пресс-секретаря Ярослав выразил мнение о том, что он «сгорел на работе» из-за стресса. Также певец рассказывал, что Антон был замкнутым человеком и не делился проблемами.

