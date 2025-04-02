Мама Василия Уткина получит дом почти за миллион долларов, машины и квартиру
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Известный российский комментатор Василий Уткин ушел из жизни год назад. После смерти он оставил внушительное наследство, однако без завещания, передает Telegram-канал Mash на спорте. Из близких у журналиста осталась сестра и мама. Спустя год родственники приступили к получению движимого и недвижимого имущества покойного. Сайт «Страсти» решил выяснить, кому достанется дом Уткина почти за миллион долларов, квартира в Москве и три автомобиля.
Адвокат Александр Кудряшов рассказал, что согласно законодательству РФ, все имущество покойного получают наследники первой очереди. В случае Уткина — это его мама. Что касается сестры, то ей, по сути, ничего не полагается, так как она является наследницей второй очереди. Однако стороны могут договориться и прийти к другому решению.
Наследование происходит согласно очередности, установленной гражданским законодательством РФ. Если детей у наследодателя нет, то в первой очереди наследников будут его родители и супруга — в данном случае его мама. Сестра Василия является наследником второй очереди. Она наследует по общему правилу: если нет наследников первой очереди или если наследник первой очереди отказался от принятия наследства в пользу наследника иной очереди. На практике такие ситуации нередко вызывают конфликты и длительные судебные тяжбы, но я надеюсь, что наследники будут вести себя достойно и не опорочат честь великого комментатора. В любом случае наследники у нотариуса всегда могут заключить соглашение о распределении наследства так, как они договорятся.
Александр Кудряшов
Адвокат, член Коллегии адвокатов «Барсуков, Милютин и партнеры»
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