Мама Василия Уткина получит дом почти за миллион долларов, машины и квартиру

Известный российский комментатор Василий Уткин ушел из жизни год назад. После смерти он оставил внушительное наследство, однако без завещания, передает Telegram-канал Mash на спорте. Из близких у журналиста осталась сестра и мама. Спустя год родственники приступили к получению движимого и недвижимого имущества покойного. Сайт «Страсти» решил выяснить, кому достанется дом Уткина почти за миллион долларов, квартира в Москве и три автомобиля.

Адвокат Александр Кудряшов рассказал, что согласно законодательству РФ, все имущество покойного получают наследники первой очереди. В случае Уткина — это его мама. Что касается сестры, то ей, по сути, ничего не полагается, так как она является наследницей второй очереди. Однако стороны могут договориться и прийти к другому решению.