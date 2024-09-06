На 99-м году жизни умер аргентинский актер и режиссер Мануэль Антин. Об этом сообщает «Российская газета».

Мануэль Антин скончался в возрасте 98 лет 5 сентября в больнице. О причинах смерти аргентинского режиссера не сообщается.

Мануэль Антин родился в Лас-Пальмасе в 1926 году. Он впервые написал сценарий для аргентинского телевидения в 1956 году и дебютировал в качестве режиссёра в 1962 году со своим первым фильмом.

Антин дважды был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» — за картины «Достопочтенные» и «Дон Сегундо Сомбра».

В 1991 году он открыл учебное заведение, где преподавал режиссуру кино.

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