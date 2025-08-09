На 95-м году жизни умер народный артист России Иван Краско. О смерти актера сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в социальных сетях.

В начале месяца Иван Иванович был доставлен в реанимацию: последние месяцы он стал хуже видеть и слышать. Два года назад он перенес инсульт, после которого боролся с последствиями. Врачи делали все возможное, но жизнь актеру так и не удалось спасти.

«Иван Иванович прожил долгую, насыщенную жизнь. Он оставил после себя огромное творческое наследие, но главное — память в сердцах. Ушел человек, но останется его тепло, его мудрость, его неповторимый свет», — говорится в публикации.

Артист запомнился благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка» и других.

