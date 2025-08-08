Умер известный итальянский фотограф Джанни Гардин

6 августа скончался выдающийся итальянский фотограф-документалист Джанни Гардин. Ему было 95 лет.

О смерти Гардина сообщает Corriere della Sera со ссылкой на его дочь.

Джанни Гардин родился в 1930 году в Генуе. Его детство прошло в Венеции. Карьеру фотожурналиста начал в начале 1950-х после переезда в Милан. Впоследствии начал сотрудничать с ведущими итальянскими и европейскими СМИ.

Одной из самых ярких ранних работ фотографа стал репортаж об итальянских психиатрических клиниках. Сам Джанни Гардин отмечал, что его снимки до сих пор показывают в учебных заведениях на профильных факультетах.

За свою карьеру организовал сотни выставок, опубликовал более 200 книг и фотоальбомов. Снимки Джанни находятся в коллекциях музеев по всему миру. В некрологах Гардина называют одним из величайших мастеров современной фотографии.

Ранее в возрасте 85 лет умер французский кинорежиссер и фотограф Франсис Джакобетти.