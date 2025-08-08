На 54-м году жизни от коронавируса умер сыгравший в «Клане Сопрано» актер Деррик Кардос

Американский актер кино и сериалов Деррик Кардос скончался в возрасте 53 лет. Как сообщает The Hollywood Reporter, в некрологе от 7 августа, артист умер еще 18 июля от осложнений, вызванных заражением COVID-19.

Деррик Майкл Кардос родился 5 ноября 1971 года. Получил степень бакалавра в школе искусств Тиш при Университете Нью-Йорка. Актер работал с такими именитыми американскими режиссерами, как Мартин Скорсезе, Ридли Скотт, Даррен Аронофски и другими.

На его счету роли в кинолентах: «Американское великолепие», «Кровавое лето Сэма», «Розовая пантера», «Дьявол носит Prada», «Школа рока», «Черный лебедь». Сыграл в некоторых культовых сериалах: «Секс в большом городе» и «Клан Сопрано». В последнем появился только в восьми эпизодах.

Кроме того, что он появился на экране в десятки фильмов, Кардос был востребованным в Голливуде графическим дизайнером и актером озвучки. Также Кардос иногда снимался в рекламе.

Ранее мы писали о том, что после борьбы с раком умер 80-летний британский актер Норман Эшли.