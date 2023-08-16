Врачи не смогли спасти: умерла актриса, сыгравшая в сериалах «Клон» и «Рабыня Изаура»

Скончалась бразильская актриса из сериалов «Рабыня Изаура» и «Клон» Леа Гарсия в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на Globo.

О кончине женщины сообщил ее сын Марсело Гарсия. Отмечается, что Леа приехала на популярный бразильский кинофестиваль Trofeu Oscarito, где ей должны были вручить награду. Гарсию признали величайшей знаменитостью страны. Но она внезапно почувствовала себя плохо, врачи не смогли спасти ее.

По данным источника, Леа снималась в кино с 11 лет. У нее было более ста работ в кино и театре. Она появилась на свет 11 марта 1933 года в Рио-де-Жанейро. Популярность обрела после съемок в бразильском сериале «Рабыня Изаура». Еще она снималась в сериале «Клон» и оскароносном фильме «Черный Орфей», где сыграла кузину Эвридики Серафину.

Ранее сообщалось, что 91-летний дядя Али из «Клона» сделал пластику, чтобы вернуться в кино. На такую процедуру его вдохновила жена, которая моложе его почти на 40 лет. Врачи сделали ряд пластических операций – теперь актер выглядит гораздо моложе. Фанаты дяди Али соглашаются, что внешность актера смотрится очень натурально. Они вспоминают, что месяц назад Гарсия выглядел совсем по-другому, гораздо хуже.