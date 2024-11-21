Умер соратник Тупака и Xzibit, рэпер Саафир

Рэпер и актер Саафир умер в 54 года после операции на позвоночнике. О смерти соратника знаменитого рэп-исполнителя Тупака Шакура сообщает зарубежный портал TMZ.

По данным источника, музыкант ушел из жизни 19 ноября в Калифорнии, в родном Окленде. Он страдал из-за проблем со здоровьем, а не так давно перенес операцию по удалению опухоли позвоночника. После хирургического вмешательства он мог передвигаться только на инвалидном кресле.

О смерти рэпера сообщил его друг, звезда экрана Xzibit. Когда-то они вместе выступали в группе Golden State Project. Также Саафир выступал в составе коллектива Digital Underground, куда входили Тупак Шакур и Shock G.

Напомним, что настоящее имя Саафира Реджи Гибсон. Он родился в 1970 году и за свою жизнь записал пять альбомов.

Также мужчина был известен как актер, его дебют на экране состоялся в 1993 году.

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