Умер в возрасте 78 лет первый барабанщик группы Bee Gees Колин Пит

Умер первый барабанщик британской группы Bee Gees Колин Питерсен. Ему было 78 лет.

Официальная причина смерти музыканта не раскрывается. Также нет информации о том, где он будет похоронен.

«Мы любим тебя, Кол. Покойся с миром», — говорится в некрологе, опубликованном в блоге Bee Gees.

В 1967 году Питерсен стал первым ударником Bee Gees и успел поработать над записью хита под названием To Love Somebody. После ухода из группы он выступал сольно и был барабанщиком группы Humpy Bong, сообщает РИА Новости.

В последние годы жизни Колин Питерсен вернулся на родину – в Австралию. Он увлекся живописью и стал художником.

Известно, что Петерсен выступал с группой еще в прошлую субботу в Бандаберге, Квинсленд.

Ранее в США умер актер Пол Тил, известный зрителям по сериалу «Ходячие мертвецы». Ему было 35 лет. Информацию о смерти артиста подтвердила его возлюбленная Эмилия Торелло. Она уточнила, что Тил скончался 15 ноября, однако не раскрыла причину.