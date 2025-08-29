На 93-м году жизни умер композитор Родион Щедрин. О смерти сообщает Telegram-канал Мариинского театра.

В ночь с 28 на 29 августа на 93-м году жизни умер композитор Родион Щедрин. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Щедрин поставил балеты «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Чайка», а также оперу «Мертвые души».

В 1958 году он женился на балерине Майе Плисецкой. Они жили вместе до смерти балерины, скончавшейся в 2015 году. Детей у пары не было.

В своем завещании Плисецкая указывала, чтобы их прах с мужем соединили и развеяли над Россией.

