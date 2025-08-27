На 74-м году жизни скончался народный артист России, оперный певец Сергей Алексашкин

Советский и российский оперный певец, народный артист России Сергей Алексашкин скончался в возрасте 73 лет. Причина смерти не уточняется. О его кончине сообщает пресс-служба Мариинского театра.

«Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича, его коллегам и друзьям», — говорится в сообщении.

Сергей Алексашкин проработал в Мариинском театре 36 лет. В репертуар артиста за годы его карьеры вошли более 40 партий.

Оперный певец выступал не только в России, но и пел на некоторых международных площадках. Он гастролировал по Европе, а также в США, Австралии, Японии, Южной Корее.

«Его безукоризненный талант проживания образа и виртуозного перевоплощения, глубокий голос, особенно раскрывающийся в русском репертуаре, пленили зрителей разных уголков света», — добавили в театре.

