Актер из «Склифосовского» Алексей Аптовцев предчувствовал свою смерть

Актер Алексей Аптовцев, известный по сериалу «Склифосовский», предчувствовал свою смерть. Об этом aif.ru рассказал его друг и коллега Филипп Ефимов.

25 августа стало известно о том, что Аптовцев скончался за неделю до своего 50-летия. У него был рак. Коллеги планировали приехать к нему в день рождения, но мужчина ушел из жизни. Друг говорит, что он чувствовал свой уход.

«С 21 августа я пробыл с ним до последнего дня… Он знал, что уходит, поэтому просил остаться с ним. Я остался. Мало говорил, но говорил самое важное, мистическое», — поделился Ефимов.

Он также отметил огромный талант Аптовцева.

«И внешность, и голос, и фактура! Я учился, глядя на него», – подчеркнул он.

По словам собеседника издания, Алексей был самым одаренным в их труппе.

Напомним, что артист служил в театре «ФЭСТ» с 2003 года и активно снимался в кино. Он сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах, включая «Кремлевские курсанты», «Солдаты» и «Инспектор Купер». Он также был одним из самых востребованных голосов в индустрии озвучки, работая над такими играми, как «Ведьмак», «Call of Duty» и «StarCraft». Всего Аптовцев озвучил более 100 игр.

Прощание с артистом пройдет 27 августа в церкви Преображения Господня в Балашихе.

Ранее мы писали о том, что актриса Куварзина публично простилась с умершим экс-мужем Алексеем Аптовцевым.