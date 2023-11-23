На 93-м году жизни умер актер из комедии «Ва-банк» Влодимеж Мусял. Об этом сообщает портал «Российская газета» со ссылкой зарубежное издание.

Артист скончался 19 ноября на 93-м году жизни. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Мусял стал одним из самых известных артистов Польши. Он был признан «королем эпизода» и играл не только в театрах, но и в кино. Влодимеж прославился благодаря таким проектам, как «Дьявол», «Гоголь-моголь», «Как избавиться от черной кошки?». Всего в его фильмографии более ста ролей.

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