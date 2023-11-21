Актер из «Острых козырьков» Тим Вудворд умер в 69 лет

Британский актер Тим Вудворд, известный зрителям по роли в сериале «Острые козырьки», умер на 70-м году жизни. В последние годы он боролся с раком.

Как пишет The Guardian, Вудворд родился в актерской семье. Его брат Питер снимался в сериале «Вавилон-5». После окончания школы Тим поступил в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне.

Актер снялся более чем в 120 проектах, включая сериалы «Загадки настоящего Шерлока Холмса», «Пуаро Агаты Кристи», «Чисто английское убийство», «Острые козырьки» и многих других.

У Вудворда остались жена и пятеро взрослых детей. Известно, что один из его сыновей стал актером.

Ранее мы писали, что умерла чемпионка Германии по художественной гимнастике в упражнениях с обручем среди юниоров Мия Софи Литке. Спортсменке было 16 лет.

Также сообщалось, что в Нью-Йорке на местном пляже было найдено расчлененное тело. Предположительно, останки принадлежат кинорежиссеру и лауреату премии «Эмми» Россу Макдоннеллу, который пропал в ноябре текущего года.