В Праге умерла актриса из «Соломенной шляпки» Здена Гадрболцова

Умерла чехословацкая и чешская актриса театра, кино и ТВ и сценаристка Здена Гадрболцова. Она скончалась в возрасте 86 лет в Праге.

Прошлой зимой актриса пережила инсульт. Видимо смерть наступила в результате проблем со здоровьем, сообщает «Российская газета» со ссылкой на портал Novinky.

Здена Гадрболцова родилась в 1937 году. Окончила театральный факультет Академии исполнительных искусств в Праге. Играла в нескольких театрах столицы. Также она пробовала себя в роли режиссера и ставила спектакли по произведениям Чехова.

Актриса работала на радио, писала детективные романы, занималась переводами.

За свою карьеру с ее участием вышло более 130 проектов в кино и на телевидении. Среди наиболее заметных работ — роль Сары в фильме «Соломенная шляпка» (1971), чехословацкая версия «Я умею прыгать через лужи», а также участие в детской комедии «Посторонним вход разрешен».

Напомним, ранее мы писали, что в Лиссабоне скончалась 45-летняя участница «Евровидения» Сара Таварес. Причиной ее смерти стал рак.