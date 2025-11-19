На 91-м году жизни умер театровед Виталий Дмитриевский. Об этом сообщает Российский институт театрального искусства (ГИТИС).

Профессор, доктор искусствоведения и театровед Виталий Дмитриевский скончался в возрасте 90 лет. Причина смерти преподавателя не раскрывается.

Коллектив ГИТИСа выразил слова соболезнования родным и близким Дмитриевского.

«ГИТИС скорбит и выражает соболезнования семье — Екатерине и Петру Дмитриевским, всем близким, друзьям, коллегам и ученикам Виталия Николаевича», — сказано в некрологе.

Виталий Дмитриевский является автором 300 научных публикаций, часть из которых были посвящены вопросам истории, теории, социологии театра.

