Прощание с актером Вячеславом Поляковым пройдет 20 ноября в Севастополе. Об этом сообщает aif.ru.

Церемония прощания со звездой сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеславом Поляковым, который скончался 12 ноября на 46-м году жизни, пройдет 20 ноября в Севастополе. Детали рассказал друг актера Андрей Терещенко.

«Прощание со Славой состоится 20 ноября в 13:30. Сбор по адресу: 5-й км, кладбище Кальфа, около нижней церкви. Отпевание было в Москве, поэтому только прощание и захоронение», — заявил он.

Напомним, Вячеслав Поляков скончался из-за рака после ранения в зоне СВО. Об этом рассказывал его коллега Игорь Смирнов.

Ранее мы писали о том, что на 99-м году жизни умер ветеран ВОВ Николай Селютин.

Мы также рассказывали о смерти певца из Бердска Виктор Субботин. Ему было 67 лет.