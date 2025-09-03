На 91-м году жизни умер создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин. Об этом сообщает Telegram-канал Военный Осведомитель.

Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Умерший — советский и российский авиаконструктор. Он участвовал в разработке Су-9, Су-15, Су-24, Су-25 и Т-4. В 2000 году стал первым главным конструктором Sukhoi Superjet 100.

Штурмовик Су-25, созданный под руководством Ивашечкина, представляет собой одноместный бронированный самолет. Он предназначен для поддержки войск с воздуха в боевых условиях. Его первые испытания прошли в 1975 году.

