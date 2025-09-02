Скончалась грузинская актриса и певица Менабде, которую пытался спасти Евгений Цыганов

Грузинская актриса, художница, певица Манана Менабде умерла после продолжительной болезни. Ей было 76 лет.

О кончине Менабде сообщила в социальных сетях ее племянница, актриса Гано Мелитаури.

«Моя черная жемчужина потерпела поражение в неравной битве, но это была самая достойная схватка со смертью, которую я когда-либо видела», — написала она, поблагодарив тех, кто был рядом с Мананой в эти пять месяцев тяжелой болезни.

Манана была подругой актера Евгения Цыганова. Звезда «Мастера и Маргариты» пояснил, что познакомился с Менабде почти 20 лет назад и с тех пор поддерживал теплые отношения. В марте этого года Евгений просил помочь оплатить операцию знаменитости — меньше, чем за неделю нужно было собрать около 2,5 млн рублей.

Менабде родилась 19 ноября в Тбилиси. Среди ее родни были создатели жанра городского романса в Грузии сестры Ишхнели. Манана, следуя по стопам семьи, в 16 лет начала петь в ансамбле «Рэро». После школы поступила в Театральный институт им. Ш. Руставели. Затем окончила ГИТИС по направлению «режиссер эстрады». Вернувшись в Тбилиси, работала режиссером музыкальных и эстрадных программ Грузинского телевидения. В то же время начала заниматься рисованием, а в 1970-х увлеклась фотографией.

Музыка Мананы впервые прозвучала в фильме грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе «День длиннее ночи», получившем приз зрительских симпатий на Каннском кинофестивале в 1982 году. В нем же она сыграла одну из главных ролей.

В начале 1990-х эмигрировала в Германию. Последние годы жизни провела в Берлине, где создала новые музыкальные программы.

