Умер 88-летний экс-директор Третьяковской галереи, архитектор Валентин Родионов

Умер экс-директор Третьяковской галереи, архитектор Валентин Родионов. Об этом сообщает Российская академия художеств.

1 сентября умер 88-летний архитектор и искусствовед Валентин Родионов. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

«В 2001 году архитектор вошел в состав Президиума Союза музеев России. За свою плодотворную деятельность удостоен ряда значительных государственных и общественных наград. Весь научно-творческий коллектив Российской академии художеств скорбит и искренне сочувствует родным, близким, друзьям и коллегам Валентина Алексеевича Родионова», — сказано в некрологе.

Умерший занимал пост главного архитектора Московской области. В 1989 году он стал заместителем министра культуры РСФСР Юрия Мелентьева. В его обязанности входил надзор за ходом реконструкции зданий Третьяковской галереи.

В декабре 1993 года Валентина назначили генеральным директором Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея» сроком на два года. Окончательно он был утвержден в этой должности в феврале 1996.

