Опубликовано 09 декабря 2024, 12:101 мин.
На 91-м году жизни умер актер Гонсало Корреа, попавший в Книгу рекордов Гиннесса
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На 91-м году жизни умер актер Гонсало Корреа, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает aif.ru.
Мексиканский актер театра и кино Гонсало Корреа скончался после празднования своего 90-летия 7 декабря. Причина смерти артиста не раскрывается.
Гонсало Корреа вошел в Книгу рекордов Гиннесса как актер, игравший одного и того же персонажа более 50 лет. Он сыграл в мексиканском ситкоме «Доктор Кандидо Перес». Впервые в кино Корреа снялся в 1960-х годах в картине «Жестокий возраст».
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