Создал сериал «Полицейская академия»: продюсер Пол Маслански умер на 92-м году жизни

Продюсер Пол Маслански, создатель серии фильмов «Полицейская академия», ушел из жизни. Он умер в одной из больниц Калифорнии, передает издание The Hollywood Reporter.

Маслански скончался от естественных причин. Он находился под присмотром врачей в больнице города Лос-Роблес в штате Калифорния.

Пол Маслански прославился как создатель серии фильмов про американских полицейских. Первая часть «Полицейской академии» вышла в 1984 году. Старт был успешным. Картина принесла 8,6 млн долларов.

Финальную часть «Полицейской академии» сняли в 1994 году. Она стала для Масланского совместным русско-американским проектом. Съемки фильма проходили в Москве.

Ранее сообщалось о смерти словацкого клоуна-мима, хореографа и режиссера Милана Сладека. Ему было 86 лет.