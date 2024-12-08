«Глухарь», «Час Волкова», «След»: актер сериалов Олег Руденко-Травин скончался в 66 лет

Известный советский и российский актер театра и кино Олег Руденко-Травин ушел из жизни. Ему было 66 лет. Причина смерти артиста пока не называется.

О кончине актера сообщает портал «Кино-Театр.Ру». Руденко-Травин начал свой творческий путь с получения специальности в Саратовском театральном училище имени Слонова в 1979 году. За свою карьеру Олег служил в нескольких театрах, среди которых есть Московский государственный областной Театр кукол.

В кинематографе Руденко-Травин дебютировал в 1987 году. Он снялся в картине «Мужские портреты» режиссера Лонского. Широкую популярность актер получил после участия в съемках российских сериалов. Так, он снимался «Глухаре», «Часе Волкова» и «Следе».

Ранее сообщалось о смерти актрисы Татьяны Ермолаевой. Она сыграла Анну Австрийскую в «Трех мушкетерах».