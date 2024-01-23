На 90-м году жизни умер советский актер Тургун Азизов. Об этом сообщает издание «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Узбекского национального академического театра драмы.

22 января стало известно о кончине советского и узбекского актера театра и кино Азизова. На данный момент причина его смерти не уточняется.

Актер дебютировал в кино в 1957 году в фильме «По путевке Ленина». Также он запомнился зрителям благодаря съемкам в таких проектах, как «Дом под жарким солнцем», «Радуга семи надежд», «Огненные дороги». Его последней работой стала мелодрама «Жизнь после смерти».

Также Тургун был актером театра. С 1958 года он служил в Узбекском национальном академическом театре драмы.

Ранее сообщалось о том, что в Москве умерла 96-летняя иллюзионистка Инза Сун. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что 58-летний актер Виталий Вашедский мог умереть из-за проблем с ЖКТ.