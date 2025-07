На 88-м году жизни умерла исполнительница хита Pretty Little Baby Конни Фрэнсис. Об этом сообщает зарубежное издание The New York Post.

По информации источника, в начале июля 2025 года артистка была госпитализирована с «невыносимой болью». Точный диагноз и причина смерти не раскрываются.

Фрэнсис называли «главной соперницей Мадонны», на ее счету более 70 альбомов. Среди главных хитов — Lipstick on Your Collar, Where the Boys Are, Stupid Cupid, Everybody's Somebody's Fool, My Heart Has a Mind of Its Own, Don't Break the Heart That Loves You и другие. В последнее время в Сети стал популярен трек певицы Pretty Little Baby.

Умершая стала первой женщиной в истории, занявшей лидирующую позицию в чарте Billboard Hot 100 с треком Everybody's Somebody's Fool. Также она снималась в романтической комедии «Там, где ребята».

В конце 60-х ее музыкальная карьера пошла на спад из-за проблем со здоровьем.

Ранее исполнитель хита Snow Queen Роджер Николс умер от болезни Паркинсона в 84 года. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Калифорнии умер 74-летний основатель группы Pavlov's Dog Дэвид Хэмилтон.