На 88-м году жизни умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Евгения Богданова. Об этом сообщает РИА Новости.

9 февраля ушла из жизни шестикратный серебряный призер СССР по фигурному катанию. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным и близким Богдановой Евгении Валентиновны. Она была чутким, отзывчивым человеком, настоящим профессионалом. Вся ее жизнь была тесно связана с фигурным катанием», — сказано в некрологе.

Умершая занималась фигурным катанием с 1937 года. В 1954 году она завоевала серебро первых в истории СССР международных соревнований. Также была судьей международной категории.

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