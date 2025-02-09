Последней его работой стал сериал «Отель «Пять звезд» в 2004 году: умер народный артист СССР Олег Стриженов

Лауреат многих театральных премий, народный артист СССР Олег Стриженов ушел из жизни. Ему было 95 лет. О смерти члена Национальной Академии кинематографических искусств и наук России сообщила его помощница в беседе с РИА Новости.

Что стало причиной смерти артиста, пока не известно. Информация о месте похорон и дате прощения с деятелем культуры будет опубликована позже.

Олег Александрович родился в 1929 году в Благовещенске. Он воспитывался в семье военного. После участия в Великой Отечественной войне Стриженов поступил в Московский театральный художественно-технический колледж, а затем — в Театральное училище им. Б. В. Щукина.

На счету у народного артиста СССР множество картин. Он снимался в таких фильмах, как «Белые ночи», «Северная повесть», «Пиковая дама», «Три сестры» и других.

Ранее сообщалось о смерти актера из советских фильмов Хусана Мусабаева. Он скончался на 72-м году жизни.