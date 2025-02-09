Автор детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек» Игорь Кадомцев умер в 75 лет

8 февраля ушел из жизни композитор, автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек» Игорь Кадомцев. Ему было 75 лет.

Музыкант умер после продолжительной болезни. Дата и место прощания пока не уточняются.

Игорь Кадомцев родился в 1949 году. Окончил в 1974 году Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Работал в детской редакции Гостелерадио СССР, а в 1988 году основал Детский музыкальный театр юного актера. Игорь Кадомцев написал музыку к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек», балету «Дочь пурги», различным спектаклям и радиопостановкам, пишет aif.ru.

Также он был доцентом кафедры композиции Московского государственного педагогического института имени М.И. Ипполитова-Иванова. Преподавал инструментовку у композиторов, музыковедов и симфонических дирижеров.

Коллеги Кадомцева назвали его удивительно харизматичным и всегда дружелюбным человеком, который мог создать особую творческую атмосферу на занятиях.

Ранее в возрасте 69 лет умер сыгравший в «Тихом Доне» актер Владимир Подоляк.