На 88-м году жизни скончался советский актер Бекен Имаханов

Стало известно о смерти советского актер Бекена Имаханова. Ему было 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба Русского драматического театра имени Достоевского.

Представители театра выразили соболезнования близким артиста в связи с его кончиной. Однако причина смерти в сообщении не указывается. Также нет данных о том, болел ли Бекен при жизни.

Отметим, что актер начал строить свою карьеру еще в 50-х годах. Известен он был по большей степени именно на театральной сцене. Он сыграл десятки ролей в Государственном казахском музыкально-драматическом театре имени Абая. Одна из его главных постановок – «Последняя осень Шакарима». В ней в 1991 году он исполнил главную роль.

Также Бекен Имаханов удостоился звания народного артиста Казахской ССР и был лауреатом Национальной театральной премии «Сахнагер» в номинации «Сценическая жизнь».

Ранее скончался советский актер Сурен Бабаян. Ем убыло 73 года. Известно, что не стало его 4 декабря. Причина смерти – продолжительная болезнь.

Также умер участник команды КВН «Русская дорога» Грант Манасян.