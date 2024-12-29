«Ты умер?»: Анна Седокова выложила последнюю переписку Яниса Тиммы с ее сыном

Анна Седокова выложила последнюю переписку Яниса Тиммы с ее сыном. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Анна Седокова выложила скриншот переписки Яниса Тиммы с ее сыном Гектором. Судя по ней, семилетний сын отправил много эмодзи сердечек Тимме 18 декабря, спустя два дня после его смерти.

Следующие сообщения от сына певицы датируются 24 декабря.

«Ты умер? Но я все равно буду любить тебя. Я буду везде, где цифра 6. Ты был самым лучшим отцом на свете», — написал мальчик.

Седокова прокомментировала переписку, заявив, что не понимает поступка бывшего мужа.

«Никогда так не делайте. Просто ради этого, как же ты так смог. У тебя же дети», — написала она.

Напомним, Янис Тимма скончался 16 декабря — он пытался связаться в день смерти с Анной Седоковой, чтобы поздравить бывшую супругу с днем рождения и попытаться восстановить брак, но певица так и не ответила Тимме.

Ранее мы писали о том, что в полиции проверят Анну Седокову на причастность к смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.