На 87-м году жизни скончалась актриса Федерика Ранчи. Об этом сообщает «Российская газета».

Итальянская актриса Федерика Ранчи скончалась 15 мая в возрасте 86 лет. Причина смерти не разглашается.

Федерика Ранчи родилась 5 мая 1939 года. Ее дебют в кино состоялся в 1956 году — актриса сыграла в картине «Жены и неизвестность». Ранчи снималась в кино и сериалах вплоть до 1962 года. Обычно ее приглашали на роли чувствительных и хрупких женщин. Свою карьеру актриса закончила после того, как вышла замуж за греческого судовладельца.

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