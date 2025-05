Из психбольницы в дом престарелых: умер ирландский поэт Пол Даркан

В Ирландии в возрасте 80 лет скончался поэт и автор песен Пол Даркан. Последние годы жизни он провел в доме престарелых.

Официальная причина смерти деятеля культуры не раскрывается. Также нет информации о том, где он будет похоронен.

Дочь поэта Сиабхра Даркан рассказала, что смерть ее отца была «очень внезапной».

«В последние годы он плохо себя чувствовал, поэтому провел последние несколько лет в доме престарелых в Дублине», - приводит ее слова The Irish Sun.

У поэта была тяжелая судьба. После окончания школы он поступил в Национальный университет в Дублине, но не смог завершить учебу, так как родственники насильно отправили его в психиатрическую клинику. Позже его перевели в клинику в Лондоне, где пытались лечить большими дозами психотропных препаратов. При этом диагноз писателя так и остался неизвестен.

В 1967 году Пол Даркан выпустил книгу совместно с драматургом Брайаном Линчем. Кроме того, ему удалось сделать музыкальную карьеру. Он исполнил хит In the Days Before Rock 'N' Roll, который вошел в альбом Вана Моррисона и покорил американские чарты.

С 2004 по 2007 год он был профессором поэзии в Ирландии, а в 2014 году был удостоен награды «За жизненные достижения» на ирландской книжной премии.

Среди его публикаций — «Улитка в расцвете сил», «Без ума от женщин», «Привет нашим друзьям в Бразилии» и «Крики ирландского пещерного человека».

У Пола Даркана остались жена Несса, дочери Сара и Сиабхра, сын Майкл и девять внуков.

Ранее умер актер Александр Кабанов, известный зрителям по сериалам «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Ему было 69 лет.