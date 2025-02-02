На 86-м году жизни умер актер фильма «Наш американский Боря» Виктор Савкин

На 86-м году жизни умер актер сериала «Возвращения Будулая» и комедии «Наш американский Боря» Виктор Савкин. Об этом сообщает Telegram-канал Союза кинематографистов РФ.

Скончался советский и российский актер и режиссер Савкин. Об этом стало известно в последний день января. Виктору было 85 лет, причина смерти до сих пор неизвестна.

«31 января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича. Приносим соболезнования его родным и близким», — говорится в некрологе.

Церемония прощания с Виктором актера 4 февраля в храме Живоначальной Троицы в районе Хорошево-Мнёвники в Москве.

Виктор Савкин запомнился не только как талантливый актер, но еще и как режиссер. За годы жизни ему удалось поработать в творческом объединении «Экран». А в кино артист снялся впервые в 1972 году, сыграв в фильме «Вот моя деревня».

Также Савкин прославился благодаря своим ролям в в сериале «Возвращение Будулая» и в комедии «Наш американский Боря».

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