Умер отец актера «Квартета И», известный украинский юморист Валерий Хаит

Бывший капитан сборной команды КВН из Одессы, поэт, прозаик, драматург Валерий Хаит умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил в социальных сетях «Всемирный клуб одесситов».

Отец актера «Квартета И» Ростислава Хаита ушел из жизни в Одессе 1 февраля. Причина смерти не уточняется.

Дата и место прощание с артистом сообщат позже.

Валерий Хаит родился 19 марта 1939 года в Винницкой области Украинской СССР. Окончил Одесский инженерно-строительный институт, но работать пошел не по профессии. В конце 80-х стал художественным руководителем программы «Джентльмен-шоу». В 1988 году основал юмористический эстрадный театр Клуб одесских джентльменов. Был капитаном известной команды КВН «Одесские трубочисты». Занимал должность вице-президента Всемирного клуба одесситов. Помимо этого, Валерий Хаит работал журналистом и написал несколько книг на тему юмора.

Сын Валерия Хаита, Ростислав Хаит, известный актер и участник «Квартета И».

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