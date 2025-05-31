На 85-м году жизни умер автор музыки к мультсериалу «Симпсоны» Альф Клаузен. Подробности приводит Hollywood Reporter.

Американский композитор умер 29 мая в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила его дочь Каарин. Оказалось, что около восьми лет назад муызканту поставили диагноз прогрессирующего неадъядерного паралича. Однако настоящая причина смерти неизвестна.

«Клаузен скончался в четверг в своем доме в районе Вэлли-Вилидж в Лос-Анджелесе», — сообщается на сайте Hollywood Reporter.

Клаузен прославился благодаря созданию музыки для мультсериала «Симпсоны», а также телесериалов «Детективное агентство "Лунный свет"», «Альф», «Сейчас или никогда».

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