Тела актера Юджина Хэкмена и его жены оказались частично мумифицированы. Об этом сообщает Daily Mail.

Тела скончавшихся Юджина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы были мумифицированы, когда их обнаружили полицейские. Сообщается, что тело жены актера находилось в стадии разложения — ее лицо вздулось, а конечности были мумифицированы. Такие же признаки обнаружили и у ее мужа. Это может говорить о том, что смерть наступила более двух недель назад.

Первыми тела супругов нашли сотрудники технической службы, которые должны были выполнять в доме плановые работы. Они рассказали спасателям, что увидели через окно тела людей. При этом никаких насильственных следов смерти полиция не обнаружила. Причина смерти супругов выясняется.

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