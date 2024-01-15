Актер Владимир Кузенков умер в 83 года

В Театре Ермоловой сообщили о смерти 83-летнего актера Владимира Кузенкова. Он скончался еще 28 декабря, но известно об этом стало только сейчас.

На некролог обратил внимание сайт mk.ru.

«Только что нам сообщили печальную весть - 28 декабря из жизни ушел заслуженный артист России Владимир Николаевич Кузенков», - говорится в статье, посвященной умершему.

О причинах смерти актера ничего не известно.

Кузенков известен по ролям в фильмах «Иван Бабушкин», «Диалоги» и другим. В Театре Ермоловой он работал с 1976 года.

Ранее сообщалось о смерти актера, сыгравшего дворника в фильме «Елки». Адылбек Атыхаев скончался 12 января. О причинах смерти не говорилось.

14 января стало известно о смерти поэта Льва Рубинштейна. За несколько дней до ухода из жизни он был сбит машиной недалеко от дома.