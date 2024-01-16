Mash: в Москве нашли мертвой экс-председателя Красного креста РФ Раису Лукутцову

В Москве найдена мертвой бывший председатель российского Красного креста Раиса Лукутцова. Ее тело обнаружили в столичной квартире. Женщине было 74 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, в смерти Лукутцовой нет криминального следа. В последнее время она серьезно болела. Врачи выявили у нее рак на четвертой стадии. Вероятно, именно он стал причиной кончины. Другие подробности пока не раскрываются.

Напомним, что Раиса Лукутцова возглавляла российский Красный крест с 2006 по 2021 год. При этом в 2022 году экс-председателю приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ее обвиняли за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Ранее на 84-м году жизни умер актер Владимир Кузенков. Его не стало еще 28 декабря, однако новости о его кончине появились только в начале января. О причине ухода из жизни артиста пока ничего неизвестно.