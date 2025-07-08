«Он пришел в непростые времена»: скончался главный режиссер калужского ТЮЗа Михаил Визгов

Главный режиссер калужского ТЮЗа Михаил Визгов ушел из жизни. Причина его смерти пока не раскрывается. О случившемся стало известно из публикации Театра юного зрителя Калуги во «ВКонтакте».

В культурном учреждении высказались о Визгове. Коллеги режиссера назвали его душой ТЮЗа. По их словам, Михаил пришел в театр в непростые времена и сумел не только сохранить его, но и сделать одним из главных центров притяжения в городе.

«Он пришел в Калужский ТЮЗ в непростые времена, но сумел не только сохранить, но и преумножить славу театра, сделав его одним из самых ярких и любимых культурных центров города», — говорится в публикации.

Визгов родился в 1945 году. После учебы в школе он окончил Московский государственный институт культуры. Режиссер возглавлял калужский ТЮЗ с 1992 года. За время работы в театре он поставил более 100 спектаклей.

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