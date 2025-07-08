Умерла выдающаяся дрессировщица слонов, заслуженная артистка Нина Корнилова

В возрасте 98 лет умерла выдающаяся дрессировщица слонов, заслуженная артистка России Нина Корнилова. Об этом сообщает пресс-служба Большого Московского цирка.

Причины смерти артистки не уточняются.

В некрологе пояснили, что благодаря мастерству дрессуры и артистизму Нина Корнилова стала одной из самых уважаемых фигур в мире циркового искусства. Всех поражала ее любовь к животным и умение найти с ними общий язык.

«Нина Андреевна оставила после себя яркое наследие, которое будет жить в ее детях и внуках, а также в сердцах тех, кто видел ее на манеже и знал как человека», — пишут ее коллеги.

Коллектив цирка выразил соболезнования близким Нины Андреевны в связи с утратой.

Ранее в возрасте 49 лет ушел из жизни спустя две недели после своего дня рождения актер из сериалов «Ментовские войны» и «Мухтар» Андрей Бордухаев. Причиной его смерти стала продолжительная борьба с раком.