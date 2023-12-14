Ушел из жизни один из создателей цветного телевидения Абрам Шендерович

В Москве умер один из создателей цветного телевидения СССР Абрам Шендерович. Ему было 96 лет.

По данным Telegram-канала 112, утром ученому вызвали скорую помощь. Когда медики приехали, Шендерович был уже мертв.

Отмечается, что ученый в свое время отвечал за телевидение в кабинете председателя Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева.

Абрам Шендерович родился в Белоруссии в 1927 году. В 60-х он выпустил множество специализированных книг, связанных с телевидением. В их числе: «Усилители сигналов звукового сопровождения в телевизионном приемнике: научно-популярное издание» и «Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи» и другие.

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