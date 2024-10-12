На 81-м году жизни умер актер из сериала «След» Александр Крючков. Об этом сообщает сайт Kino-teatr.ru.

В возрасте 80 лет скончался заслуженный артист РСФСР Александр Крючков. Мужчины не стало 7 октября. Причина смерти актера не раскрывается.

Александр Крючков работал в театре Роста в Царицыно, Московском областном Камерном театре и Королёвском драматическом театре. За свою карьеру артист сыграл в 9 фильмах и сериалах. В основном, Крючков играл эпизодические роли — в его послужном списке сериалы «След», «Улицы разбитых фонарей» и «Вольная грамота».

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