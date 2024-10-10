Вдова сенатора Роберта Кеннеди Этель скончалась после инсульта в возрасте 96 лет

Умерла вдова американского сенатора Роберта Кеннеди Этель. Она скончалась на 97-м году жизни.

О смерти Этель Кеннеди сообщил ее внук, Джозеф Кеннеди III на своей странице в X.

3 октября утром у Этель случился инсульт. Женщину госпитализировали, а после отправили домой, где родные ей оказали наилучший уход. Причиной смерти стало осложнение после болезни.

«Она была набожной католичкой и ежедневно причащалась, и нам приятно сознавать, что она воссоединилась с любовью всей своей жизни, нашим отцом Робертом Кеннеди», — написал внук пожилой женщины.

В 1950 году Этель Кеннеди вышла замуж за Роберта Кеннеди. Позднее ее свекр стал президентом США, а супруг — сенатором. В 1968 году на Роберта Кеннеди было совершено покушение, в результате которого его смертельно ранили.

После себя Этель оставила девятерых детей, 34 внуков и 24 правнуков, а также многочисленных племянников и племянниц.

Ранее в возрасте 80 лет умер финский композитор и дирижер Лейф Сегерстам, написавший больше всех симфоний в истории музыки.