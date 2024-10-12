В возрасте 78 лет умерла участница «Битвы экстрасенсов» Алла Роттер. Об этом сообщает The Voice.

Известно, что Алла Роттер скончалась еще 27 сентября на 79-м году жизни. Подробности и причины ее смерти не раскрываются.

Последние несколько лет о жизни участницы 14 сезона «Битвы экстрасенсов» было известно не много — она не вела соцсети, а сообщения о личных приемах размещала в 2021 году. Отметим, Роттер признавалась еще во время участия в проекте, что живет на две страны — Германию и Россию.

Экстрасенс рассказывала, что попала в шоу случайно — ей позвонили редакторы, которые попросили описать человека на другом конце провода. После этого она прилетела в Россию, где успешно прошла отборочные этапы.

«Меня сначала посадили в стеклянную комнату, где было много народа. Потом отвели в помещение с машинами. Я ничего не могла понять. Я могла, стоя в углу, сказать, что человек находится в 16-й машине. Но меня почему-то заставили идти и искать», — рассказывала она.

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