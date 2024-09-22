На 80-м году жизни в Германии умерла актриса Антонина Аксенова. Об этом сообщает aif.ru.

Актриса Антонина Аксенова, сыгравшая в фильме «Небесные ласточки», скончалась 21 сентября в возрасте 79 лет. Она умерла в своем доме в Германии, причина не раскрывается. Смерть подтвердили знакомые Аксеновой.

Антонина Аксенова родилась в 1945 году в Магадане, она росла в детском доме. В возрасте двух лет ее удочерил автор романа «Крутой маршрут» Евгений Гинзбург. В разное время Аксенова играла в Театре Комедии имени Акимова, Минском драматическом театре им. М. Горького и Красноярском ТЮЗе.

В 90-е актриса уехала в США, а после улетела в Германию.

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