После тяжелой болезни умер в 77 лет оперный певец Владислав Верестников

Умер народный артист России, оперный певец Владислав Верестников. Ему было 77 лет.

Причиной смерти артиста стала тяжелая продолжительная болезнь. Об этом сообщили ТАСС в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ).

О дате, времени и месте прощания и похорон информации на данный момент нет.

Владислав Верестников родился в Харькове и в 1977 году после обучения на вокальном отделении Харьковского института искусств был принят в стажерскую группу Большого театра.

За время работы он исполнил более 30 партий в операх русских и зарубежных композиторов.

С 2006 года Верестников преподавал сольное пение в Московском государственном институте музыки им. А. Шнитке и в Центре оперного пения Галины Вишневской.

Ранее в Калифорнии умер певец иранского происхождения Эвин Агасси. Он не дожил неделю до своего 79-летия. Причиной смерти стала агрессивная опухоль мозга – глиобластома.