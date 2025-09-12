На 80-м году жизни умер экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи

На 80-м году жизни умер экс-администратор московского ФК «Спартак» Александр Хаджи. О смерти сообщила пресс-служба клуба.

11 сентября скончался экс-администратор футбольного клуба «Спартак». Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Хаджи начал работать в «Спартаке» в 1983 году. Он трудился на своей должности до конца 2008. В последние годы Александр был генеральным менеджером клуба.

За время его работы команда завоевала одиннадцать золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и четыре Кубка страны.

С 2022 года Александр был членом Комитета ветеранов «Спартака».

