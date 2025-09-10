В возрасте 77 лет умер российский дипломат Сергей Яковлев

В возрасте 77 лет скончался Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев. Об этом сообщили в МИД России.

Яковлев ушел из жизни 5 сентября. Причины смерти не уточняются.

Будущий российский дипломат родился в Москве. Окончил МГИМО. Более 40 лет занимался внешнеполитическими задачами на ближневосточном направлении. Был послом России в ОАЭ, потом в Израиле.

В ведомстве вспоминают высокий профессионализм Яковлева, ответственный подход к делу и «прекрасные человеческие качества». Он имел звание «Заслуженный работник дипломатической службы РФ». В МИД выразили соболезнования родным дипломата.

Ранее сообщалось о смерти актера из сериала «Каменская» Александра Лавриновича. Ему было 82 года.